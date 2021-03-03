Отряд из 650 единиц техники для предотвращения пожаров создали в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для предотвращения пожаров летом в столице создан специальный отряд из 650 единиц техники. Об этом в среду, 3 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эта техника будет в круглосуточном режиме дежурить на ландшафтных территориях и ликвидировать возможные возгорания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Бирюков отметил, что крупных пожаров в пожароопасный период в Москве за последние восемь лет не случалось. Кроме того, были выработаны мероприятия, которые связаны с обеспечением и созданием специальной группировки на территории правительства Москвы. Около 160 человек, 40 единиц пожарной спасательной техники и три вертолета готовы в кратчайшие сроки приступить к ликвидации возгорания.

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