Составлен список хороших подарков для подруги к 8 Марта

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Приход весны у большинства людей ассоциируется с первыми теплыми солнечными лучами, а также Международным женским днем. В преддверии праздника многие мужчины ломают голову в поисках идеального подарка для своей любимой.

Однако и женщины часто задумываются о том, что им подарить своим подругам. ФАН предложило подборку идей, как порадовать ту, с которой «веселей дорога».

Открывает рейтинг лучших подарков для подружки магнитный планер. Это будет очень практичным сувениром. Его можно повесить на холодильник или небольшую магнитную доску. На планере можно писать маркером, а потом стирать эти записи.

Еще одним неплохим сувениром станет ежедневник. Особенно он понравится тем, кто любит планировать свой день или вести список выполненных дел. Он также сгодится для того, чтобы посчитать съеденные калории или делать в нем важные заметки в течение дня.

Спортивную бутылку оценят любительницы фитнеса. С наступлением тепла многие девушки начинают заниматься бегом или приобретают абонементы в спортзал, поэтому данный сувенир станет для них приятным. К этой же категории можно отнести фитнес-браслет.

Еще одной приятностью для подруги на 8 Марта станет косметический набор. Особенно это касается тех, кто на все 100 процентов уверен, что именно эти гели для душа и другие средства предпочитает получательница такого презента.

Также в качестве идеального сувенира в данном случае подойдут духи, набор косметических масок, пижама, декоративная косметика, раскраска-антистресс, ароматические масла и многое другое.

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