«Вязкая трасса»: Вяльбе объяснила четвертое место лыжника Большунова в гонке ЧМ
Российский лыжник Александр Большунов в среду, 3 марта, занял четвертое место в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР) подвела итоги гонки.
По ее словам, трасса не совсем подходила Большунову.
— Сегодня очень вязкая трасса, не подходящая для Саши. Он довольно крупный. Странно, почему сегодня было принято решение не солить трассу совсем, — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».
Она добавила, что в Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что к старту гонки было мало влажности, но во время соревнований трасса, наоборот, оказалась влажной и вязкой.
Весь пьедестал заняли представители Норвегии. Гонку выиграл Ханс Кристер Холунд, вторым финишировал Симен Хегстад Крюгер, а Харальд Эстберг Амундсен замкнул призовую тройку.
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