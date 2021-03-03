«Вязкая трасса»: Вяльбе объяснила четвертое место лыжника Большунова в гонке ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов в среду, 3 марта, занял четвертое место в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР) подвела итоги гонки.

По ее словам, трасса не совсем подходила Большунову.

— Сегодня очень вязкая трасса, не подходящая для Саши. Он довольно крупный. Странно, почему сегодня было принято решение не солить трассу совсем, — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она добавила, что в Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что к старту гонки было мало влажности, но во время соревнований трасса, наоборот, оказалась влажной и вязкой.

Весь пьедестал заняли представители Норвегии. Гонку выиграл Ханс Кристер Холунд, вторым финишировал Симен Хегстад Крюгер, а Харальд Эстберг Амундсен замкнул призовую тройку.

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