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Подмосковные врачи спасли попавшего под поезд мужчину
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Подмосковные врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Кирилл Николаев

Здоровье

Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что мужчину доставили в больницу с множественными открытыми переломами ног и ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой и большой кровопотерей. Пациент особо не помнил, что с ним случилось. Врачи провели несколько операций и перелили почти четыре литра крови.

После хирургических вмешательств мужчина посещал занятия по лечебной физкультуре. Они помогли полностью восстановить двигательную функцию и поставить пациента на ноги, сообщает РИА Новости.

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