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Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
профсоюзная, 14, москваКарта всех событий

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на юго-западе Москвы, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

На Профсоюзной улице в районе дома 14 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. На данный момент на улице перекрыты две полосы в сторону области.

Отмечается, что движение затруднено на 2,6 километра. Дептранс просит водителей заранее продумывать свой маршрут и выбирать пути объезда.

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