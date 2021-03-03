Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы
профсоюзная, 14, москваКарта всех событий
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на юго-западе Москвы, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
На Профсоюзной улице в районе дома 14 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. На данный момент на улице перекрыты две полосы в сторону области.
Отмечается, что движение затруднено на 2,6 километра. Дептранс просит водителей заранее продумывать свой маршрут и выбирать пути объезда.
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