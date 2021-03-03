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Народный календарь. Что нужно съесть 4 марта, чтобы уберечься от бедности
Фото: «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что нужно съесть 4 марта, чтобы уберечься от бедности

Василий Плиткин

Общество

В этот четверг, 4 марта, православные христиане вспоминают апостолов Архипа, Филимона и равноапостольной мученицы Апфии. В народе этот день называли Архипов день или Филя вешний.

Хозяйки старались в этот день испечь каравай и угостить им самых близких, оставив часть хлеба для нуждающихся. Считалось, что хлеб олицетворяет солнце и достаток, этот каравай нужно было обязательно съесть полностью, чтобы семью не настигла бедность. Крошки нужно было отдать птицам, перебросив их через плечо, люди верили, что это поможет собрать хороший урожай осенью.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 4 марта, чтобы уберечься от бедности

В этот день хозяйки старались угодить всем членам семьи и приготовить для каждого любимое блюдо. Считалось, что это принесет в дом богатство и благополучие.

Приметы погоды гласили, что если день солнечный, то год будет плодородным. Если пошел дождь, то грядет оттепель, а если на улице снежные заносы, весна будет поздней.

4 марта отмечается День рождения микрофона. 203 года назад в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. 144 года назад на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»

В этот день родились итальянский композитор Антонио Вивальди, телеведущий Юрий Сенкевич, певец Борис Моисеев.

Именины отмечают Богдан, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор, Архип.

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