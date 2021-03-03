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СМИ: Денис Глушаков задолжал бывшей жене почти 42 миллиона рублей
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Денис Глушаков задолжал бывшей жене почти 42 миллиона рублей

Кирилл Николаев

Звезды

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков задолжал бывшей жене Дарье почти 42 миллиона рублей. Об этом в среду, 3 марта, сообщил источник ФАН.

Отмечается, что Глушаков накопил долг перед бывшей супругой на сумму 41 981 316,50 рублей. В эту сумму входит задолженность и по алиментам, и по разделу имущества.

Бывшие супруги развелись летом 2019 года. Причиной расторжения брака стали взаимные обвинения супругов в изменах. Женщине удалось взыскать с футболиста солидные алименты в размере трети от всех его доходов. Кроме того, Глушаков должен выплачивать 100 тысяч рублей ежемесячно после достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

У Глушаковых растут двое детей — Валерия и Александра. Они остались жить с матерью. В настоящее время Глушаков выступает за подмосковные «Химки».

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