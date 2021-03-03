Строители потушили возгорание до приезда пожарных на юго-западе Москвы
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака Карта всех событий
На юго-западе Москвы строители сумели потушить возгорание до приезда пожарных. Об этом в среду, 3 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел днем 3 марта на улице Бориса Пастернака. Загорелось бытовое помещение на стройке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Строители потушить огонь до приезда сотрудников экстренных служб. В ходе происшествия никто не пострадал.
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