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Строители потушили возгорание до приезда пожарных на юго-западе Москвы
Пожрано-спасательный отряд/ Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Строители потушили возгорание до приезда пожарных на юго-западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака Карта всех событий

На юго-западе Москвы строители сумели потушить возгорание до приезда пожарных. Об этом в среду, 3 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 3 марта на улице Бориса Пастернака. Загорелось бытовое помещение на стройке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Строители потушить огонь до приезда сотрудников экстренных служб. В ходе происшествия никто не пострадал.

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