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Металлический ангар загорелся на юге Московской области
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Металлический ангар загорелся на юге Московской области

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Картино Карта всех событий

В Ленинском районе Московской области, в деревне Картино произошло возгорание на складе.

Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Уточняется, что четырехметровый ангар горит по всей площади. На место выехали пожарные службы.

На данный момент спасатели ликвидировали огонь. О пострадавших не уточняется.

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Подмосковьепожарангар
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