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Терапевт дал советы, как избежать обморока при сдаче крови
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Терапевт дал советы, как избежать обморока при сдаче крови

Ксения Монахова

Здоровье

Настроить себя на сохранение здоровья, а также напрячь мышцы можно, чтобы избежать обморока при сдаче крови. Об этом сообщил врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов.

Он отметил, что боязнь вида крови снова обретает актуальность в период возвращения к плановой диспансеризации населения. Она имеет вполне конкретные симптомы и зарегистрирована как психическое расстройство — гемофобия.

— Нужно постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может закончиться та или иная ситуация, связанная с кровью. Например, если вы сдаете кровь на анализ, то можете мотивировать себя тем, что результат поможет вам сохранить здоровье, — посоветовал врач.

Помимо этого, избежать обморока поможет напряжение мышц, так как для гемофобии характерна недолгая потеря сознания из-за резкого снижения сердечного ритма и артериального давления. Врач уточнил, что перед этим человек чаще всего чувствует головокружение или слабость. При указанных симптомах стоит напрячь мышцы рук, ног и туловища — это поспособствует приливу крови к голове. Также такие манипуляции помогут отвлечь мозг от проблемы, вызывающей плохое самочувствие, передает РИА Новости.

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