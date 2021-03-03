Повар и диетолог рассказали о влиянии доставки готовой еды на организм

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Многие люди в условиях современного города не желают тратить свое время на приготовление еды, поэтому заказывают пищу с доставкой на дом. Большинство владельцев фирм по доставке здорового питания предлагают рацион из продуктов, которые были подвергнуты шоковой заморозке для длительного хранения. О тонкостях данного способа консервации и его влиянии на здоровье человека повар Юлия Калинина и диетолог Михаил Гинзбург рассказали Nation News.

Доставка здоровой еды стала набирать популярность в последние годы. Производители чаще всего заявляют об использовании шоковой заморозки в целях сохранения полезных свойств своей продукции.

По мнению повара Юлии Калининой, такой способ доставки блюд является практичным. При этом, по ее мнению, нужно заказывать еду в проверенных местах, чтобы потом не разочароваться.

— Подобная еда в принципе считается исключением из правил, но только если она действительно была заморожена правильным способом, в нужное время, то есть сразу после приготовления, и хранилась правильным образом. Продукцию, подвергшуюся шоковой заморозке, рекомендуется хранить не больше одного месяца, — объяснила повар.

При этом она добавила, что невозможно сразу определить, насколько правильно эта еда была заморожена и в какие сроки. Именно поэтому лучше обращаться за доставкой пищи в проверенные места.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург заметил, что шоковая заморозка является «меньшим из зол» консервации. Поэтому доставку такой еды можно считать безопасной для здоровья.

— Дело в том, что во всем мире в общепите разрывается время приготовления пищи и ее употребления. Везде существуют какие-то полуфабрикаты, которые позволяют сделать много заготовок, чтобы потом их использовать. В этом плане шоковая заморозка отнюдь не худший вариант, — рассказал Михаил Гинзбург.

При этом он заявил, что худшим вариантом считаются другие способы консервирования. Например, в сахаре или в соли, а также путем высушивания.

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