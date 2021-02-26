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Названа самая востребованная услуга на горячей линии комплекса соцразвития Москвы
Фото: Владимир Новиков / «Вечерняя Москва»

Названа самая востребованная услуга на горячей линии комплекса соцразвития Москвы

Виктория Родимкина

Город

Доставка лекарств стала самой востребованной услугой на горячей линии комплекса социального развития Москвы. Ежедневно сотрудники центра получают свыше 500 заказов на доставку лекарств.

Всего соцработники получили свыше 75 тысяч заявок на доставку лекарственных препаратов. Эти обращения координируются на единой цифровой платформе, куда они поступают с помощью горячей линии. Ежедневно на нее поступают более 1,1 тысячи заявок.

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак отметил, что комплекс соцразвития максимально оперативно реагирует на просьбы москвичей.

— Зимой гораздо чаще москвичи стали звонить в кол-центр, чтобы заказать покупку и доставку лекарств и продуктов. Ежедневно социальные работники получают более 500 заказов на доставку медицинских препаратов, более 300 из которых — льготные лекарства, — сказал глава департамента.

Пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями могут обратиться в центр для получения услуги доставки продуктов питания и лекарств.

Горячая линия работает без выходных с 08:00 до 21:00. Если вы находитесь в самоизоляции и вам необходима помощь, нужно позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Центры госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи

помощьгорячие линиисоциально-экономическое развитие столицы
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