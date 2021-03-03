Юмористка Соня Медовщикова стала жертвой мошенников

Фото: Instagram / Соня Медовщикова

Участницу телешоу «Comedy Баттл», юмористку Соню Медовщикову обокрали мошенники. Девушка 2 марта обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковской карты похитили около 100 тысяч рублей.

По словам Медовщиковой, ей ранее позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил о подозрительных операциях на ее счету и предложил следовать инструкциям. Соня согласилась и продиктовала код из пришедшего СМС-сообщения. После этого с карты девушки списали почти 100 тысяч рублей.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, сообщает РЕН ТВ.

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