Полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи в Пермском крае

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Екатеринбурге полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве своей семьи. Подросток будет доставлен на допрос в региональное управление Следственного комитета России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью».

Напомним, во вторник, 2 марта, в поселке Октябрьском Пермского края были обнаружены тела 42-летней женщины и двоих ее детей — 13-летней дочери и 16-летнего сына. Изначально по подозрению в убийстве был объявлен в розыск глава семьи. Однако после вскрытия стало известно, что третьим убитым оказался не сын, а супруг — 41-летний Алексей Горбунов. Тело мужчины было сильно обезображено, поэтому изначально опознать его не удалось. После чего 16-летнего подростка объявили в розыск, передает РИА Новости.

По информации СМИ, конфликтов с родственниками у него не было. Семья Горбуновых считалась благополучной. Из дома погибшей семьи были украдены ценные вещи. Подростка нашли лишь на вторые сутки после убийства. Он добрался до Екатеринбурга, однако правоохранители его задержали.

Читайте также: Таксист спровоцировал ДТП, которое почти на час задержало движение трамваев в Москве