Астролог рассказала, какой тип женщин предпочитает Прилучный

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Астролог Алена Никольская рассказала, каких женщин предпочитает актер Павел Прилучный, а также что ждет его в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.

Венера, которая отвечает за желанный образ для Прилучного, находится в Скорпионе. Именно из-за этого он выбирает неординарных красоток, схожих между собой.

Отметим, что у Мирославы и у Павла день рождения 1 марта.

— Павлу нравятся яркие, страстные, сексуальные и очень глубокие девушки. Таких он и выбирает, — рассказала астролог.

По словам астролога, расстановка сил, которые отвечают за его влечение к девушкам, говорят, что Мирослава надолго задержится рядом с актером, пишет 5-tv.ru.

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