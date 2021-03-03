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Астролог рассказала, какой тип женщин предпочитает Прилучный
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Астролог рассказала, какой тип женщин предпочитает Прилучный

Никита Абрамов

Звезды

Астролог Алена Никольская рассказала, каких женщин предпочитает актер Павел Прилучный, а также что ждет его в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.

Венера, которая отвечает за желанный образ для Прилучного, находится в Скорпионе. Именно из-за этого он выбирает неординарных красоток, схожих между собой.

Отметим, что у Мирославы и у Павла день рождения 1 марта.

— Павлу нравятся яркие, страстные, сексуальные и очень глубокие девушки. Таких он и выбирает, — рассказала астролог.

По словам астролога, расстановка сил, которые отвечают за его влечение к девушкам, говорят, что Мирослава надолго задержится рядом с актером, пишет 5-tv.ru.

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астрологияПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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