«Волшебник»: Карпович похвасталась шикарными подарками от Прилучного

Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Российская актриса Мирослава Карпович 1 марта отпраздновала свое 35-летие. В сторис актриса весь день публиковала подарки, которые ей сделали близкие. Однако главные сюрпризы ждали впереди.

Завтрак девушки прошел в уютном ресторане под живое выступление оркестра. После этого ее ждала прогулка на вертолете, во время которой она увидела надпись на снегу: «Мирус, с днем рождения!».

Актриса намекнула, что это сделал ее возлюбленный, актер Павел Прилучный.

— Прилучший волшебник, — подписала Мирослава одно из сторис в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Скриншот Instagram Мирославы Карпович

Ранее Карпович опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объятиях Прилучного.

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