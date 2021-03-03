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«Когда ребенок рожден от большой любви»: Голубкина показала редкие фото дочери
Фото: Persona Stars

«Когда ребенок рожден от большой любви»: Голубкина показала редкие фото дочери

Никита Абрамов

Звезды

Дочь актрисы Марии Голубкиной, 22-летняя Анастасия, не любит показываться на публике. Так что ее фотография, опубликованная матерью, — большая редкость. В Instagram-аккаунте звезды появились целых три снимка дочери, на которых она демонстрирует новую стрижку.

— Настя, — коротко подписала снимки актриса.

Подписчики принялись выражать восторг в комментариях.

«Красивая девушка! Глаза ваши, Мария»; «Все самое лучшее от родителей»; «Очень красивая девушка! Удачи и счастья, Анастасия!»; «Завораживающая красота»; «Видно, что породистая девушка!»; «Когда ребенок рожден от большой любви», — написали поклонники под фотографиями.

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