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Во Всемирный день дикой природы сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В центре обитают свыше 500 зверей и птиц. Некоторых животных нашли на улицах города, других конфисковали на таможне или изъяли у недобросовестных владельцев.

Животные проходят полное обследование и реабилитацию в центре. После некоторых из них выпускают в естественную среду обитания или передают в заповедники и зоопарки. Для кого-то центр навсегда становится домом.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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