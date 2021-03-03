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Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных
Фото: pixabay.com

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных

Кирилл Николаев

Город

Во Всемирный день дикой природы сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В центре обитают свыше 500 зверей и птиц. Некоторых животных нашли на улицах города, других конфисковали на таможне или изъяли у недобросовестных владельцев.

Животные проходят полное обследование и реабилитацию в центре. После некоторых из них выпускают в естественную среду обитания или передают в заповедники и зоопарки. Для кого-то центр навсегда становится домом.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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