Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных
Во Всемирный день дикой природы сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы посетили Центр реабилитации диких животных. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В центре обитают свыше 500 зверей и птиц. Некоторых животных нашли на улицах города, других конфисковали на таможне или изъяли у недобросовестных владельцев.
Животные проходят полное обследование и реабилитацию в центре. После некоторых из них выпускают в естественную среду обитания или передают в заповедники и зоопарки. Для кого-то центр навсегда становится домом.
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