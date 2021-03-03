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Видео с перебегающими дорогу кабанами в Лобне рассмешило Сеть
Фото: Telegram / LIFE Мosobl

Видео с перебегающими дорогу кабанами в Лобне рассмешило Сеть

Виктория Федотова

Животные

В социальных сетях распространяется короткий ролик, снятый на одной из дорог в Лобне. Водитель зафиксировал на камеру семейство кабанов, которые переходили проезжую часть. На кадрах видны три взрослые особи и десять кабанят.

Видео: Telegram-канал LIFE Мosobl

Ролик появился в Telegram-канале LIFE Мosobl. В комментариях к ролику пользователи заявили, что видео очень милое, и пошутили на тему семейства кабанов: «Офигеть. Хорошо, что пешеходов поблизости не было»; «Ой, как их много развелось. Смешные»; «Обычный день, как и везде».

Были и те, кто усомнился в том, что этот ролик был снят в Лобне, посчитав дорожные знаки неподходящими.

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