Трогательное видео с птицами Серебряного Бора появилось в Сети

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Сети набирает популярность видео, снятое в Серебряном Бору в Москве. Журналистка Анна Сорокина сняла стационарную кормушку, к которой прилетает множество птиц. В частности, на видео можно увидеть большую синицу, лазоревку и даже большого пестрого дятла.

В Instagram-аккаунте Мосприроды сообщили, что многие пернатые едят очищенный сырой арахис, любят семена подсолнечника и различные злаки.

На кадрах видно, что кроме злаков в кормушке лежат орехи, их едят белки.

Птицам насыпают в кормушки несоленые и нежареные корма. Пока в Москве снег и минусовые температуры, птицы нуждаются в корме, но когда потеплеет, они перейдут на животный корм в виде насекомых. Трогательное видео посмотрели более 350 раз, пользователи поблагодарили журналиста за ролик.

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