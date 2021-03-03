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Эксперт моды рассказала о способе обновления гардероба без затрат
Фото: «Вечерняя Москва»

Эксперт моды рассказала о способе обновления гардероба без затрат

Никита Абрамов

Общество

Эксперт моды Ребекка Рой открыла оригинальный способ того, как обновить свой гардероб, при этом не затратив денег. По ее словам, стоит по-новому взглянуть на свои старые вещи.

Она советует перед приобретением новой одежды достать из шкафов уже имеющуюся, после чего подумать над тем, как она использовалась раньше.

— Скорее всего, вы повторяли одни и те же образы снова и снова. Одежда выглядит устаревшей в наших глазах, когда мы думаем, что та или иная вещь подходит исключительно к этой кофточке или к этим джинсам. Нам нравится то, что мы уже знаем, и мы не хотим пробовать другие комбинации, — цитирует Рой издание Metro.

Она посоветовала не просто взглянуть на старые вещи по-новому, а попробовать открыть новые сочетания старого.

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