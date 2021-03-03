Новые автобусы Мострансавто перевезли более 37 миллионов пассажиров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новые автобусы Мострансавто перевезли свыше 37 миллионов пассажиров с июня 2020 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что в июне 2020 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в автопарк Мострансавто было передано более 660 новых автобусов большого класса. Транспортные средства выполнили около двух миллионов рейсов.

Автобусы работают на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Чаще всего ими пользуются льготные категории пассажиров. Более 17 миллионов поездок совершили горожане с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, а свыше девяти миллионов поездок — по транспортным картам «Стрелка», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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