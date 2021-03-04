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Проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру стартует в России
Фото: pixabay.com

Проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру стартует в России

Юлия Курганова

Общество

Проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д» начинается в России, сейчас заключаются договоры с исполнителями. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

— Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе, — рассказал он.

Ученый добавил, что основные контуры данной программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Первым этапом исследования планеты будет отправка станции «Венера-Д». В настоящий момент заключаются договоры с исполнителями работ — НПО им. С. А. Лавочкина и ИКИ РАН. Проектирование должно занять примерно два года.

Зеленый выразил надежду, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат. Также в рамках венерианской программы планируется решить задачу доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты, передает ТАСС.

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