Столичные школьники смогут заниматься робототехникой в новой виртуальной лаборатории МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Виртуальную библиотеку для изучения робототехники добавили в библиотеку Московской электронной школы (МЭШ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая разработка поможет школьникам заниматься моделированием и проводить эксперименты с программированием как в школе, так и дома.

— Библиотека МЭШ — это не просто собрание учебных материалов, это настоящая образовательная среда для учащихся. Причем среда, отвечающая современным требованиям. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома. Новая лаборатория позволит получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике, одной из самых популярных современных компетенций, — отметила Анастасия Ракова.

В новой лаборатории можно создавать модели микроконтроллерных плат и электрических схем, что поможет школьникам изучать инструменты, с помощью которых создаются новейшие IT-разработки. Виртуальная лаборатория «Использование микроконтроллеров» позволяет программировать поведение микроконтроллера и управлять его устройствами.

Для удобства школьников к проекту приложили видеоинструкцию, которая расскажет о том, как правильно пользоваться лабораторией, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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