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Коммунальные счета за недвижимость в Подмосковье можно будет оплатить через mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Коммунальные счета за недвижимость в Подмосковье можно будет оплатить через mos.ru

Анастасия Волоснова

Город

На портале mos.ru ввели новую услугу, благодаря которой владельцы недвижимости в Московской области смогут оплачивать счета онлайн через сервис «Мои платежи». Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Отмечается, что для оплаты коммунальных счетов необходимо зайти в раздел «Мои платежи» и произвести операцию с телефона или компьютера.

В число счетов, которые можно оплатить через портал, включили услуги ООО «МосОблЕИРЦ», АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз». Теперь владельцы недвижимости в Подмосковье могут оплачивать счета за водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию, техническое обслуживание, а также за вывоз и утилизацию отходов.

— Мы стремимся развивать единый и удобный канал онлайн-оплаты всех актуальных услуг для пользователей. С появлением новых возможностей горожанам не нужно обращаться к разным онлайн-ресурсам, чтобы оплатить ЕПД, газ и услугу вывоза мусора на дачных участках и в загородных домах, — пояснил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Для удобства пользователей при авторизации и после первой оплаты портал сохранит данные банковской карты, вводить эту информацию при повторной оплате счетов не придется, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Подмосковьекоммунальные платежипортал mos.ru
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