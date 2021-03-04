Мультсериал «Симпсоны» продлят еще на два сезона

Кадр из сериала «Симпсоны»

Телеканал Fox принял решение продлить культовый мультсериал «Симпсоны» еще на два сезона, по завершении которых он будет насчитывать 757 эпизодов.

Создатели мультсериала с радостью встретили новость о продлении проекта.

— Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения, — цитирует создателя сериала Мэтта Гренинга издание Variety.

Уточняется, что юбилейный 700-й выпуск канал покажет 21 марта текущего года. Выход 34-го сезона запланирован на 2023 год.

Напомним, первая серия «Симпсонов» вышла на телеэкранахв 1989 году. Этот мультсериал стал самым длинным за всю историю телевидения Америки.

Показ 32-го сезона сериала стартовал в сентябре 2020 года.

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