Более 26 тысяч москвичей оформили водительские права в день обращения в центрах госуслуг

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Более 26 тысяч жителей столицы оформили водительские удостоверения в день обращения в столичных центрах госуслуг. На сегодняшний день данную услугу можно получить в пяти флагманских офисах «Мои документы».

Услуга появилась в центрах в феврале 2020 года после открытия флагмана в ЮАО. Для получения услуги достаточно выбрать удобный офис и дату посещения по предварительной записи на портале mos.ru.

Для получения удостоверения в офис с собой необходимо взять паспорт, свидетельство об окончании автошколы или старое водительское удостоверение, которое нужно заменить. Кроме того, при себе необходимо иметь медицинскую справку по форме № 003-В/у, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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