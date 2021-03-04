Звезда Голливуда 54-летняя Холли Берри поделилась секретом стройности

Фото: kinopoisk.ru

Актриса Голливуда Холли Берри рассказала, как ей удается в свои 54 года сохранять стройную фигуру. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда призналась, что держит себя в форме благодаря регулярным занятиям спортом. Она поделилась серией авторских тренировок в домашних условиях в бесплатном фитнес-приложении.

— Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее! — цитирует Берри Daily Mail.

Кроме того, тренер актрисы рассказал, что та увлеклась активными занятиями в 2020 году, когда ей нужно было привести себя в форму для главной роли в фильме «В синяках». По его словам, тренировки заметно улучшили качество жизни и самочувствие знаменитости, и теперь «она не чувствует себя самой собой, когда не занимается».

Читайте также: Пожилая итальянка раскрыла свой секрет сохранения фигуры