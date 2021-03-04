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Палата представителей в США приняла законопроект о реформе полиции
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Палата представителей в США приняла законопроект о реформе полиции

Юлия Ямпольская

В мире

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла законопроект, названный в честь погибшего в 2020 году после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает CNN.

Так, согласно «Закону о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» правоохранителям нельзя будет применять при задержании удушающие приемы. Кроме того, законопроект предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в дома и квартиры. Также расширены полномочия для граждан, которые теперь могут подавать иски в отношении полицейских за злоупотребление полномочиями.

Напомним, летом 2020 года палата представителей уже принимала законопроект о реформе полиции, но сенат, который в то время контролировали республиканцы, его не одобрил.

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