«А жить на что-то надо!»: Кадыров в шутку попросил у ФБР денег за данные о бизнесмене Пригожине

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого ФБР объявило в розыск, находится в Грозном, а также с иронией попросил за эту информацию вознаграждение — 250 тысяч долларов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее ФБР снова опубликовало в Twitter-аккаунте сведения вашингтонского офиса о розыске граждан России по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, среди которых есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес бизнесмена рассекретила компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила вознаграждение.

— Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном, — написал Кадыров.

Он в шуточной форме сообщил, что готов получить премию только наличными, отметив, что его иностранные счета подверглись блокировке из-за санкций ЕС и США.

— А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают — дорогу покажут, — сыронизировал глава Чечни.

Кроме того, Кадыров уточнил, что сразу после получения премии сообщит точное местонахождение Пригожина. Так, по его словам, бизнесмен находится рядом с ним и не подозревает, что его ожидает путешествие «в страну ковбоев».

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