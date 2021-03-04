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Москвичи подписали почти 4 тысячи ДДУ с привлечением кредитов в январе 2021 года
Фото: freepik.com

Москвичи подписали почти 4 тысячи ДДУ с привлечением кредитов в январе 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

В январе 2021 года москвичи подписали 3720 договоров долевого участия, для оформления которых использовались кредитные средства. В прошлом году этот показатель был ниже на 30 процентов и составлял 2859 договоров. Об этом рассказали в Управлении Росреестра по столице в четверг, 4 марта.

Отмечается, что в январе 2021 года доля таких договоров стала наибольшей среди аналогичных месяцев последних трех лет.

—В 2019-2020 годах ее средний показатель находился на уровне 42 процента. В январе же текущего года она значительно увеличилась почти до 50 процентов. При этом в прошлом году сравнимого показателя удалось достигнуть лишь в мае, когда заработала программа льготного кредитования жилья в новостройках, тогда доля ДДУ с кредитами по итогу месяца резко увеличилась по отношению к апрелю и достигла 54 процентов, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В пресс-службе ведомства добавили, что в 2019 году в январе зарегистрировали более трех тысяч подобных договоров, показатель вырос на 23 процента.

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договорУправление Росреестра по Москвенедвижимость
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