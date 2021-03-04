«Считают угрозой всех»: Захарова прокомментировала слова Блинкена о «противниках»

Фото: МИД РФ

США считают угрозой всех, кто составляет им конкуренцию. Такое мнение в четверг, 4 марта, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о том, что Москву и Пекин назвали угрозой в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, с которым нужно сотрудничать. Кроме того, он отметил, что ряд стран представляет для Соединенных Штатов серьезные вызовы, в их число входят Россия, Иран и КНДР.

— Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере, — сообщила Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам дипломата, сдерживание РФ является целью для США: не допустить, чтобы Москва на равных конкурировала и в чем-то опережала Соединенные Штаты.

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