Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мария Захарова сообщила, что США «вещают в пустоту» во время заявлений о санкциях
Фото: МИД РФ

Мария Захарова сообщила, что США «вещают в пустоту» во время заявлений о санкциях

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

США «вещают в пустоту» во время заявлений о санкциях в отношении России и посылаемых в Москву сигналах. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, заявления госдепа являются «сломанным звуковым извещателем».

— Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять, — пояснила Захарова.

Она добавила, что США «сигнал за сигналом» выдают информацию, которая может постоянно выдавать все новые данные, программу на «500 миллионов сигналов».

— Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо, — уточнила Захарова.

Американские санкции были введены «за производство биологического и химического оружия». В список организаций, против которых направлены санкции, вошли определенные организации и люди.

Читайте также: Захарова заявила, что цели России и СПЧ ООН по делу Навального совпадают

санкцииМИД РоссииСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Все мнения
О проекте