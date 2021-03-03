Мария Захарова сообщила, что США «вещают в пустоту» во время заявлений о санкциях

Фото: МИД РФ

США «вещают в пустоту» во время заявлений о санкциях в отношении России и посылаемых в Москву сигналах. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, заявления госдепа являются «сломанным звуковым извещателем».

— Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять, — пояснила Захарова.

Она добавила, что США «сигнал за сигналом» выдают информацию, которая может постоянно выдавать все новые данные, программу на «500 миллионов сигналов».

— Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо, — уточнила Захарова.

Американские санкции были введены «за производство биологического и химического оружия». В список организаций, против которых направлены санкции, вошли определенные организации и люди.

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