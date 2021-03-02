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МИД прокомментировал сообщения о новых санкциях в отношении РФ
Фото: МИД РФ

МИД прокомментировал сообщения о новых санкциях в отношении РФ

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Москва отреагирует на возможные санкции Соединенных Штатов в отношении РФ. Об этом во вторник, 2 марта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, одним из правил дипломатии является взаимность.

— Реагировать будет однозначно, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Напомним, 22 февраля руководители внешнеполитических ведомств ЕС приняли политическое решение о расширении персональных антироссийских санкций. 1 марта постпреды стран — членов Европейского союза запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка.

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