Захарова заявила, что цели России и СПЧ ООН по делу Навального совпадают

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Алексеем Навальным.

— Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием, — рассказала Захарова.

Она выразила надежду, что после призыва спецдоклачиков ООН Берлин перестанет скрывать от международной общественности «секретные материалы».

Мария Захарова напомнила, что в России не раз призывали к совместной работе по делу Навального, Генпрокуратура направляла запросы немецким коллегам, но никакой реакции не последовало, передает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова заявляла, что Германия не может дать ни одного внятного ответа на запросы по Навальному.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете, следовавшим из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального незамедлительно госпитализировали. Позже его отправили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Алексею Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы. Он вернулся в Россию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава ведомства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении Навального.

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