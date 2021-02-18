Захарова: ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по Навальному

Фото: МИД РФ

Германия не может дать ни одного ответа на запросы по блогеру Алексею Навальному. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

— Ни на один вопрос наши германские партнеры не могут дать нормального вразумительного ответ, — цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение. Захарова отметила, что Германия продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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