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США вводят против России санкции
Фото: Whitehouse

США вводят против России санкции

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

США вводят против России санкции. Об этом 2 марта сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

— Действия, которые мы предпринимаем сегодня, являются реакцией на отравление Алексея Навального в августе этого года, — заявил представитель администрации.

Он добавил, что Америка вводит санкции при тесном взаимодействии со своими партнерами из стран Европы, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на возможные санкции со стороны Америки.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев добавил, что санкции США и ЕС — подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете, следовавшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального незамедлительно госпитализировали. Позже его отправили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Алексею Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы. Он вернулся в Россию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава ведомства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении Навального.

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