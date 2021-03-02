Косачев: Санкции США — это подтасовка «улик»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции США и стран Евросоюза против России по делу блогера Алексея Навального — это подбрасывание «улик», заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

— Решение ЕС и США — это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. «Виновные» не определяются, а произвольно назначаются без какого-либо учета принципа презумпции невиновности, — уточнил политик.

Он добавил, что если бы страны ЕС были заинтересованы в установлении истины, то обратились бы к Германии, Франции и Швеции, чтобы обеспечить прозрачность доказательной базы, но этого не произошло.

Политик подчеркнул, что для ЕС и США нынешняя ситуация является поводом для распространения порочащих российское руководство сведений, передает РИА Новости.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции против России по делу Навального.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

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