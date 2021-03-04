«Такие платья еще не носили»: Эвелина Хромченко показала новый тренд моды

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во время эфира передачи «Модный приговор» на Первом канале стилист Эвелина Хромченко показала новый тренд в мире моды — топ-бра, который надевают поверх платья.

— Благодаря бра у вас появляется возможность играть с каким-то более-менее базовым платьем. Для этой цели платье вовсе не должно быть однотонным. Но оно может стать многоразовым в зависимости от того, надели вы поверх него бра или обошлись без него, — пояснила стилист.

Хромченко призналась, что новый тренд не вызывает у нее восторга, но он существует и становится популярным среди женщин.

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