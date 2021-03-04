Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 18 Карта всех событий

Москва выставила на торги помещение в бывшем особняке начала XX века, которое находится возле метро «Баррикадная». Об этом рассказали в пресс-службе департамента по конкурентной политике столицы.

Здание расположено по адресу улица Садовая-Кудринская, дом 18. Площадь нежилого помещения составляет 325,3 квадратного метра, его начальная стоимость — 73,68 миллиона рублей.

— Представленное помещение расположено на первом и втором этаже бывшего особняка купчихи Поповой, построенного в 1910 году. Сегодня здесь работает Московский союз научных и инженерных общественных объединений. Здание находится в пешей доступности от станции метро «Баррикадная» и не является объектом культурного наследия, — пояснили в пресс-службе.

Внутри помещение оборудовано необходимыми коммуникациями, рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, стоимость объекта на аукционе может снизиться на 50 процентов.

— Всего в 2020 году на торгах через публичное предложение город реализовал 228 нежилых помещений для бизнеса площадью 44,6 тысячи квадратных метров, 30 из них — на территории ЦАО. Средняя конкуренция на торгах составила восемь участников на лот, — пояснил Иван Щербаков.

Подать заявку на участие в аукционе могут физические и юридические лица до 24 марта. Торги пройдут 1 апреля 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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