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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Юлия Ямпольская

Происшествия

Теракт предотвратили на объекте энергетики Калининградской области. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Уточняется, что за подготовку теракта задержали россиянина, который планировал его по мотивам «ненависти к действующей власти». Кроме того, мужчина осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Дома у злоумышленника была найдена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки. Помимо этого, ФСБ изъяла материалы оскорбительного характера в отношении органов власти РФ, передает РИА Новости.

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терактКалининградФСБ РФ
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