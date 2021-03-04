ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

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Теракт предотвратили на объекте энергетики Калининградской области. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Уточняется, что за подготовку теракта задержали россиянина, который планировал его по мотивам «ненависти к действующей власти». Кроме того, мужчина осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

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Дома у злоумышленника была найдена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки. Помимо этого, ФСБ изъяла материалы оскорбительного характера в отношении органов власти РФ, передает РИА Новости.

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