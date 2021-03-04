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«Совместная опека — это просто быть родителем»: Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери
Фото: youtube.com

«Совместная опека — это просто быть родителем»: Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери

Елизавета Борисова

Звезды

Известная модель Ирина Шейк и ее бывший избранник, актер Брэдли Купер, вместе занимаются воспитанием дочери Леи. Бывшие возлюбленные смогли сохранить дружеские отношения. В новом интервью журналу Elle модель сообщила, что дочь проводит много времени как с ней, так и с папой.

— Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100 процентов мама, а когда она со своим папой, то он на 100 процентов ее папа. Совместная опека — это просто быть родителем, — комментирует Шейк.

Несмотря на прекрасные отношения Брэдли с ребенком, модель не любит комментировать свое прошлое с актером, ссылаясь на то, что для нее это очень личная тема.

— Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать, — заявила звезда подиума.

На слухи модель не обращает внимания и предпочитает игнорировать информацию о себе в СМИ.

Напомним, что Шейк и Купер были вместе на протяжении четырех лет, однако летом 2019 пара объявила о своем разрыве. Во время беседы с британским Vogue модель рассказала о своем сильном характере и привычке добиваться всего самостоятельно. По словам звезды, это и стало причиной их расставания с актером. По другой версии разрыв произошел из-за романа Купера с певицей Леди Гагой.

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