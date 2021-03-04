Дерзкое «преступление» обезьянки тамарина раскрыли в Ленинградском зоопарке

Фото: instagram.com/spbzoopark

Видео дерзкого «преступления» опубликовали на странице в Instagram сотрудники Ленинградского зоопарка. Как сообщили «Невские новости», маленькая обезьянка тамарин украла кусочек еды у своего соседа — грызуна агути.

Специалисты зоосада рассказали, что приматов держат вместе с другими видами животных для того, чтобы поведение зверьков было более разнообразным. Агути и тамарины привыкли жить вместе. Однако одним из развлечений для них стало воровство. Зверьки по очереди присваивают себе чужие кусочки еды.

На кадрах, запечатленных специалистами зоопарка, видно, как одна маленькая, но очень наглая обезьянка крадется к миске, возле которой мирно трапезничает грызун. Потом тамарин резко хватает свою добычу и убегает, оставив ни с чем агути.

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