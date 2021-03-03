Пять краснокнижных кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

Фото: moscowzoo.ru / Сайт Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Пятеро щенков появились на свет в семействе кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зоопарка уточнили, что детеныши родились 27 декабря. Среди них три девочки и два мальчика. Первое время после рождения малыши находились в специальном зимнем домике вместе с родителями, братьями и сестрами. Теперь щенки начали гулять в наружном вольере.

Уточняется, что потомство стало третьим в паре кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи, которые показали себя как заботливые родители.

Пока малыши питаются только материнским молоком.

— Они все время находятся рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки — стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию – ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг. Кстати, у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются и самец, и самка, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва» .

Как отмечают специалисты, щенки обычно покидают родителей после года, чтобы найти партнера и обзавестись собственной семьей.

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, «близкий к уязвимому положению», уточняется в сообщении. Их исконной родиной являются тропические леса и саванны Латинской Америки.

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