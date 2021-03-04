«Рада, что ты в хорошем настроении»: Пугачева поздравила Моисеева с днем рождения

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Знаменитому музыканту Борису Моисееву 4 марта исполнилось 67 лет. Директор исполнителя Сергей Горох рассказал, что певица Алла Пугачева никогда не забывает об артисте.

— Алла Борисовна часто на связи, минимум раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении», — рассказал Горох.

Он добавил, что помимо Примадонны у певца есть три не менее близких человека, которых он называет «сестрами»: Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. На последней музыкант даже хотел жениться. Все они регулярно общаются с Моисеевым, присылают цветы, подарки и даже деньги, уточняет «СтарХит».

Напомним, около десяти лет назад Борис Моисеев перенес инсульт и перестал появляться на публике. Очень часто в Сети появляются слухи о тяжелом состоянии артиста, но Сергей Горох постоянно опровергает эти сообщения.

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