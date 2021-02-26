«Что-то тревожное»: Кобзон рассказала о состоянии Моисеева

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Певец Борис Моисеев продолжает бороться с последствиями инсульта, но состояние не «такое уж и плохое». Об этом «Вечерней Москве» рассказала Нинель Кобзон:

— Я знаю, что Борис Моисеев не до такой степени плох, как это говорят. Просто он не общается по телефону. Человек, который за ним присматривает, навещает его каждый день, приносит продукты, говорит, что все нормально. Я поддерживаю с ним контакт, и он мне рассказывает, как себя чувствует Борис.

Собеседница «ВМ» добавила, что у Моисеева затруднена речь, но он переписывается со знакомыми и часто присутствует в интернете.

— Если бы с ним начало происходить что-то действительно тревожное, я бы знала, — заметила женщина.

Кобзон напомнила, что 4 марта у Моисеева день рождения:

— Я пошлю ему какой-нибудь подарочек, денежки. Принимать гостей ему тяжело, но его навестят самые близкие люди и родственники.

Ранее певица Алена Апина рассказала, что Борис Моисеев, который несколько лет назад перенес инсульт, и по сей день тяжело болен: он с трудом разговаривает и почти ни с кем не общается.

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