Юрия Соломина выписали из больницы
Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
— Юрия Мефодьевича выписали из больницы, — цитирует Михайлову ТАСС.
О госпитализации Соломина из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля. Позже сообщалось, что болезнь у 85-летнего актера протекает в легкой форме.
Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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