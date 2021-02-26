Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

— Юрия Мефодьевича выписали из больницы, — цитирует Михайлову ТАСС.

О госпитализации Соломина из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля. Позже сообщалось, что болезнь у 85-летнего актера протекает в легкой форме.

Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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