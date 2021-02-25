Звезда сериала «Солдаты» Борис Щербаков опроверг слухи о заражении коронавирусом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актер Борис Щербаков опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» в четверг, 25 февраля.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что у народного артиста РФ Бориса Щербакова выявили COVID-19. По некоторым данным, с ним после этого контактировали его жена Татьяна Бронзова и их сын Василий.

Однако звезда сериала «Солдаты» и фильма «Легенда № 17» заявил «ВМ», что все обстояло не совсем так.

— Первый тест (на COVID-19 — прим. «ВМ») действительно показал положительный результат. Но так как я себя нормально чувствовал, то решил сдать второй тест. И он все опроверг, — пояснил Щербаков.

Он уточнил, что у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

— Я здоров и чувствую себя нормально, спасибо, — добавил артист.

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