Звезда сериала «Солдаты» Борис Щербаков опроверг слухи о заражении коронавирусом
Актер Борис Щербаков опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» в четверг, 25 февраля.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что у народного артиста РФ Бориса Щербакова выявили COVID-19. По некоторым данным, с ним после этого контактировали его жена Татьяна Бронзова и их сын Василий.
Однако звезда сериала «Солдаты» и фильма «Легенда № 17» заявил «ВМ», что все обстояло не совсем так.
— Первый тест (на COVID-19 — прим. «ВМ») действительно показал положительный результат. Но так как я себя нормально чувствовал, то решил сдать второй тест. И он все опроверг, — пояснил Щербаков.
Он уточнил, что у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.
— Я здоров и чувствую себя нормально, спасибо, — добавил артист.
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