Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Госпитализированный с коронавирусом художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин чувствует себя нормально, врачи наблюдают за его состоянием. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала пресс-секретарь Государственного академического Малого театра (ГАМТ) России Дарья Антонова в четверг, 18 февраля.

— Юрий Мефодьевич действительно находится в больнице уже несколько дней. Состояние у него нормальное. Болезнь протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей, — сказала представитель театра.

Она отметила, что Юрий Соломин на сегодняшний день не занят в спектаклях как артист, но выпускает новую постановку как режиссер. Премьера детского музыкального спектакля «Буратино» должна состояться в эти выходные, добавила Дарья Антонова.

О госпитализации артиста из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля.

Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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