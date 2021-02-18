Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Звезды

Госпитализированный с коронавирусом художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин чувствует себя нормально, врачи наблюдают за его состоянием. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала пресс-секретарь Государственного академического Малого театра (ГАМТ) России Дарья Антонова в четверг, 18 февраля.

— Юрий Мефодьевич действительно находится в больнице уже несколько дней. Состояние у него нормальное. Болезнь протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей, — сказала представитель театра.

Она отметила, что Юрий Соломин на сегодняшний день не занят в спектаклях как артист, но выпускает новую постановку как режиссер. Премьера детского музыкального спектакля «Буратино» должна состояться в эти выходные, добавила Дарья Антонова.

О госпитализации артиста из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля.

Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Читайте также: «Здоровью ничего не угрожает»: стало известно, когда Боярского выпишут из больницы

актергоспитализациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте