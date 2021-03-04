Москвичам напомнили, какие услуги можно найти в «Социальном навигаторе»

Фото: freepik.com

Москвичам напомнили, что сервис «Социальный навигатор» предоставляет возможность найти более 150 полезных услуг, которые можно получить рядом с домом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва о важном».

Так, на интерактивной карте в несколько кликов легко найти ближайшую организацию, где можно пройти обучение на волонтера, научиться оказывать первую помощь детям, получить бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также консультацию в профориентации, пройти школу приемных родителей и многое другое.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте «Социальный навигатор».

Читайте также: Сергей Собянин упростил порядок получения социальных пособий для семей с детьми